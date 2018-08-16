Samuel Eto’o, Qatar Sports’ta
Bir dönem Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Samuel Eto’o, Qatar Sports’a transfer oldu.
Samuel Eto'o, Qatar Sports'a imza attı.
- 16.8.2018 10:53
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET
Toplam 2
Yorum
serdar akay_a.madridin simone ile başarısının sırr 4.4.2 in kanatlardaki oyuncuların klasik kanat oyuncuları olmamaları koke,niguez,lemar vs maçn durumuna hem kanat hem orta saha oynamaları
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 2
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murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
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