Samuel Eto’o, Qatar Sports’ta – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’o, ’ta

    Samuel Eto’o, Qatar Sports’ta

    Bir dönem ’de ve forması giyen ’o, ’a transfer oldu.

    'de ilk olarak 'da oynayan ve geçtiğimiz sezon 'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu 'o, 'a imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, ekibinde prim ve sponsorluk ücretleri hariç 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon TL) kazanacak. Diğer masraflar da eklenince Kamerunlu yıldızın 10 aylık maaşı 7.5 milyon Euro'yu bulacak. (51 milyon TL) Samuel Eto'o geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 13 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.



    Samuel Eto'o, Qatar Sports'a imza attı.
    1. 16.8.2018 10:53
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