Dünya Kupası'nın fenomeni Mbappe
Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Kylian Mbappe, turnuva boyunca sosyal medyanın da yıldızı oldu.
KPMG Football Benchmark tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşayan 19 yaşındaki Mbappe, sosyal medyada en çok büyüyen ve etkileşim alan isim olmayı başardı.
Dünya Kupası sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da takipçi sayısını 6,7 milyon artıran Fransız yıldız, toplam 16,9 milyon takipçi sayısına ulaştı.
Yedi maçta toplam 531 dakika sahada kalan ve sosyal medyadaki takipçi sayısını dakikada 12 bin 500 artıran Mbappe, 918 binle Twitter'da en çok etkileşim alan oyuncu oldu.
Kylien Mbappe'yi 6 milyonluk artışla Brezilya'nın yıldızı Neymar izlerken, Portekiz ile turnuvaya son 16 turunda veda eden Cristiano Ronaldo 4,9 milyonluk artışla üçüncü sırada yer aldı.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan İzlanda Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Rurik Gislason ise turnuva öncesinde 32 bin olan takipçi sayısını 1,4 milyona çıkardı.
- 16.8.2018 11:25
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET
Toplam 2
Yorum
serdar akay_a.madridin simone ile başarısının sırr 4.4.2 in kanatlardaki oyuncuların klasik kanat oyuncuları olmamaları koke,niguez,lemar vs maçn durumuna hem kanat hem orta saha oynamaları
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 2
Yorum
murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
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