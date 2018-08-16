Dünya Kupası'nın fenomeni Mbappe
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nın fenomeni Mbappe

    Dünya Kupası'nın fenomeni Mbappe

    Fransa ile 2018 'nı kazanan Kylian Mbappe, turnuva boyunca sosyal medyanın da yıldızı oldu.

    KPMG Football Benchmark tarafından yapılan açıklamada, 'da düzenlenen 2018 'nda Fransa ile şampiyonluk sevinci yaşayan 19 yaşındaki Mbappe, sosyal medyada en çok büyüyen ve etkileşim alan isim olmayı başardı.

    Dünya Kupası sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da takipçi sayısını 6,7 milyon artıran Fransız yıldız, toplam 16,9 milyon takipçi sayısına ulaştı.

    Yedi maçta toplam 531 dakika sahada kalan ve sosyal medyadaki takipçi sayısını dakikada 12 bin 500 artıran Mbappe, 918 binle Twitter'da en çok etkileşim alan oyuncu oldu.

    Kylien Mbappe'yi 6 milyonluk artışla 'nın yıldızı izlerken, Portekiz ile turnuvaya son 16 turunda veda eden 4,9 milyonluk artışla üçüncü sırada yer aldı.

    Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan İzlanda 'nın orta saha oyuncusu Rurik Gislason ise turnuva öncesinde 32 bin olan takipçi sayısını 1,4 milyona çıkardı.

    1. 16.8.2018 11:25
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