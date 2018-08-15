RB Leipzig forması giyen Almanya Milli Takımı'nın forveti Timo Werner, Alman basınına yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'e geri dön çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ve bu eleştirilerin ırkçılığına vardığını belirterek milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in bu kararının ardından Almanya Milli Takım futbolcuları genellikle sessiz kalmayı tercih etmişti.

"İŞLERİN BÖYLE GERÇEKLEŞMESİ BÜYÜK AYIP"

Alman basınına konuşan Werner, "Mesut Özil'in bu şekilde ayrılmış olması büyük ayıp. Takımda ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu konumundaydı. Almanya Milli Takımı içinde Mesut Özil'e büyük saygı duyuluyor. Geri dönerse takımın hemen hemen hepsi mutlu olacaktır." açıklamalarında bulundu.

Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın kilit oyuncusu konumundaydı. Die Mannschaft forması ile 92 maça çıkan Türk asıllı yıldız, 23 gol 40 asist katkısında bulunmuştu.