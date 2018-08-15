Timo Werner'den Mesut Özil'e geri dön çağrısı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'den 'e geri dön çağrısı!

    Timo Werner'den Mesut Özil'e geri dön çağrısı!

    Alman milli futbolcu , 'e geri dön çağrısında bulundu.

    RB Leipzig forması giyen Takımı'nın forveti , Alman basınına yaptığı açıklamalarda 'e geri dön çağrısında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ve bu eleştirilerin ırkçılığına vardığını belirterek milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in bu kararının ardından Almanya Milli Takım futbolcuları genellikle sessiz kalmayı tercih etmişti.

    "İŞLERİN BÖYLE GERÇEKLEŞMESİ BÜYÜK AYIP"

    Alman basınına konuşan Werner, "Mesut Özil'in bu şekilde ayrılmış olması büyük ayıp. Takımda ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu konumundaydı. Almanya içinde Mesut Özil'e büyük saygı duyuluyor. Geri dönerse takımın hemen hemen hepsi mutlu olacaktır." açıklamalarında bulundu.

    Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın kilit oyuncusu konumundaydı. Die Mannschaft forması ile 92 maça çıkan Türk asıllı yıldız, 23 gol 40 asist katkısında bulunmuştu.

    1. 15.8.2018 13:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timo Werner'den Mesut Özil'e geri dön çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN