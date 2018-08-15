Timo Werner'den Mesut Özil'e geri dön çağrısı!
Alman milli futbolcu Timo Werner, Mesut Özil'e geri dön çağrısında bulundu.
RB Leipzig forması giyen Almanya Milli Takımı'nın forveti Timo Werner, Alman basınına yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'e geri dön çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ve bu eleştirilerin ırkçılığına vardığını belirterek milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in bu kararının ardından Almanya Milli Takım futbolcuları genellikle sessiz kalmayı tercih etmişti.
"İŞLERİN BÖYLE GERÇEKLEŞMESİ BÜYÜK AYIP"
Alman basınına konuşan Werner, "Mesut Özil'in bu şekilde ayrılmış olması büyük ayıp. Takımda ciddi anlamda fark yaratan bir oyuncu konumundaydı. Almanya Milli Takımı içinde Mesut Özil'e büyük saygı duyuluyor. Geri dönerse takımın hemen hemen hepsi mutlu olacaktır." açıklamalarında bulundu.
Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın kilit oyuncusu konumundaydı. Die Mannschaft forması ile 92 maça çıkan Türk asıllı yıldız, 23 gol 40 asist katkısında bulunmuştu.
- 15.8.2018 13:39
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Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Toplam 13
Yorum
ffvbnc 20100 e kdr yasayacagını dusunuyo bu adam heralde
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
Mert biz rakipler olarak volkanı destekliyoruz keşke azizde aykutta olsaydı ama farketmez cocu ve koç ta onların izinde sorun yok devam edin
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 15
Yorum
berlinale besiktasi iki yil tolga ve fabri yakti milli takimi ve fb yi de volkan yakti artik bu Kadar uzun Zaman ayni adamlarla devam edilmemeli
Timo Werner'den Mesut Özil'e geri dön çağrısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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