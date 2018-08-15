Samuel Eto’o Katar’da – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’o ’da

    Samuel Eto’o Katar’da

    'ın Katar Spor Kulübü, 'dan ayrılan dünyaca ünlü Kamerunlu golcü 'o ile anlaştıklarını açıkladı.

    'ın Katar Spor Kulübü, 'dan ayrılan dünyaca ünlü Kamerunlu golcü 'o ile anlaştıklarını açıkladı. 2015'te 'yla macerasına başlayan 37 yaşındaki yıldız, 'de 3 sezonu, sırasıyla 20, 18 ve 12 golle bitirdi.

    1. 15.8.2018
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