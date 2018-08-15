Samuel Eto’o Katar’da
Katar'ın Katar Spor Kulübü, Konyaspor'dan ayrılan dünyaca ünlü Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile anlaştıklarını açıkladı.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Samuel Eto’o Katar’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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