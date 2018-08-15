Katar'ın Katar Spor Kulübü, Konyaspor'dan ayrılan dünyaca ünlü Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile anlaştıklarını açıkladı. 2015'te Antalya'yla Türkiye macerasına başlayan 37 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 3 sezonu, sırasıyla 20, 18 ve 12 golle bitirdi.