Hırvat kaleci milli takıma veda etti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Hırvat kaleci milli takıma veda etti

    Hırvat kaleci milli takıma veda etti

    Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Danijel Subasic, milli formaya veda ettiğini açıkladı.

    'da oynanan 2018 'nda kurtardığı gollerle hafızalara kazınan ve Hırvatistan'ın ikinci olmasında önemli rol oynayan 33 yaşındaki Subasic, kariyerine son verdiğini bildirdi.

    Hırvatistan Federasyonu tarafından yayınlanan veda mesajında Subasic'in, "10 yıl giydiğim milli formaya veda etme zamanı geldi. Tüm teknik direktörlere teşekkür ediyorum, onlardan çok şey öğrendim. Her zaman yanımızda olan ve ihtiyaçlarımızı karşılayan federasyon yetkililerine de teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

    Mesajında, ayrılma kararını Dünya Kupası'ndan önce verdiğine işaret eden Subasic, "Dünya Kupası'nda oynamak en büyük hayalimdi. Herkesin bir süresi vardır ve biz futbolcular ne kadar uzun oynayabileceğimize karar veririz. Hırvatistan futbolunu genç yeteneklere emanet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Hırvatistan kalesini savunduğu her karşılaşmaya büyük bir gurur ve sevinçle çıktığını aktaran Subasic, "Ülkem için oynamak ve dünyanın en güzel milli formasını giymek her şeyden önemli. Rusya'daki Dünya Kupası'nda takım arkadaşlarımla en güzel ve duygusal anları paylaştık." şeklinde görüş belirtti.

    - Milli takımda yaprak dökümü

    Vedran Corluka ve 'in ardından kaleci Subasic'in de milli takımı bıraktığını açıklaması, Hırvatistan Milli Takımı'nda yaprak dökümünün yaşanmasına neden oldu.

    'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka ile İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından 'un oyuncusu Mandzukic, milli takım kariyerlerini noktalamıştı.



    Kaynak: AA
    1. 15.8.2018 15:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hırvat kaleci milli takıma veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN