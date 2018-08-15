Hırvat kaleci milli takıma veda etti
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Danijel Subasic, milli formaya veda ettiğini açıkladı.
Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kurtardığı gollerle hafızalara kazınan ve Hırvatistan'ın ikinci olmasında önemli rol oynayan 33 yaşındaki Subasic, milli takım kariyerine son verdiğini bildirdi.
Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan veda mesajında Subasic'in, "10 yıl giydiğim milli formaya veda etme zamanı geldi. Tüm teknik direktörlere teşekkür ediyorum, onlardan çok şey öğrendim. Her zaman yanımızda olan ve ihtiyaçlarımızı karşılayan federasyon yetkililerine de teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Mesajında, ayrılma kararını Dünya Kupası'ndan önce verdiğine işaret eden Subasic, "Dünya Kupası'nda oynamak en büyük hayalimdi. Herkesin bir süresi vardır ve biz futbolcular ne kadar uzun oynayabileceğimize karar veririz. Hırvatistan futbolunu genç yeteneklere emanet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Hırvatistan kalesini savunduğu her karşılaşmaya büyük bir gurur ve sevinçle çıktığını aktaran Subasic, "Ülkem için oynamak ve dünyanın en güzel milli formasını giymek her şeyden önemli. Rusya'daki Dünya Kupası'nda takım arkadaşlarımla en güzel ve duygusal anları paylaştık." şeklinde görüş belirtti.
- Milli takımda yaprak dökümü
Vedran Corluka ve Mario Mandzukic'in ardından kaleci Subasic'in de milli takımı bıraktığını açıklaması, Hırvatistan Milli Takımı'nda yaprak dökümünün yaşanmasına neden oldu.
Lokomotiv Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka ile İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'un oyuncusu Mandzukic, milli takım kariyerlerini noktalamıştı.
Kaynak: AA
- 15.8.2018 15:23
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Gomis'ten taraftara mesaj
Toplam 2
Yorum
sercan korkmaz süper lig de 29 gol atıp, gol kralı olmak kolay bir iş değil.Bu adam bir kalite ama daha çok çalışıp GS'ya daha çok katkı sağlaması gerek.
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Gomis'ten taraftara mesaj
Toplam 2
Yorum
sercan korkmaz GOMİS, asıl sana şimdi ihtiyacımız var, şampiyonlar liginde hem GS'yı taşıman hemde dünyaya golcü nasıl olur gösterme zamanı, vakit GS VAKTİ
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 16
Yorum
FB58 Başkana sözüm yok ama feneri bu hale getirenler eserleriyle gurur duysun artık dalga konusu bile olamayacak kadar küçülmüşüz.
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