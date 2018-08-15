Başkan Erdoğan’a destek

Ankaragücü Kulübü, Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara karşın yabancı futbolcu sayısı kısıtlama getirilmesini savundu. Yapılan açıklamada özetle; 15 Temmuz'da yüce Türk milletinin destansı bir direnişle hain darbe girişiminin gerçekleşmesine izin vermediği belirtilerek, "Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, ihraç edeceğiz, istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir. Yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirilse, enerjimizi ve ekonomimizi alt yapılarımıza harcayabilsek, bu hem Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine, hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Gün ülkemiz ekonomik saldırı altındayken vatanı müdafaa etme günüdür" ifadelerine yer verildi.