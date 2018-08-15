Başkan Erdoğan’a destek
Ankaragücü, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara ilişkin olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına “Yabancı oyuncu kısıtlansın” diye destek verdi
Ankaragücü Kulübü, Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırılara karşın yabancı futbolcu sayısı kısıtlama getirilmesini savundu. Yapılan açıklamada özetle; 15 Temmuz'da yüce Türk milletinin destansı bir direnişle hain darbe girişiminin gerçekleşmesine izin vermediği belirtilerek, "Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, ihraç edeceğiz, istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir. Yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirilse, enerjimizi ve ekonomimizi alt yapılarımıza harcayabilsek, bu hem Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine, hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Gün ülkemiz ekonomik saldırı altındayken vatanı müdafaa etme günüdür" ifadelerine yer verildi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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