Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Takımı'ya buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zirvede yer alan Türk Milli Takımı’nın büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Bu kupa bizi her zaman gururlandıran ve duygulandıran bir sembol olacak” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Türk Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.
Büyük bir başarıya imza atan şampiyon futbolculara işaret diliyle 'hoş geldiniz' diyerek karşılayan Bakan Kasapoğlu, organizasyon boyunca millilere başarılı performansını yakından takip ettiğini söyledi.
Milli futbolcuların sahada ay-yıldızlı formaya yakışır şekilde mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Şampiyona öncesinde gösterdiğiniz başarılar, böylesine değerli bir zaferin geleceğinin sinyallerini veriyordu. Bu kupa bizi her zaman gururlandıran ve duygulandıran bir sembol olacak" dedi.
Bakan Kasapoğlu ayrıca Milli Takım'ın başarılarının sürmesini beklediklerini ifade ederek, "Gelecek adına, devamlılık adına sizlerden çok ümitliyiz" şeklinde konuştu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulün ardından Bakan Mehmet Kasapoğlu, milli sporcuları işaret diliyle 'Sizleri seviyoruz' diyerek uğurladı.
- 15.8.2018 20:37
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Takımı'ya buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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