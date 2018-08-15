Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Takımı'ya buluştu – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli 'ya buluştu

    Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Takımı'ya buluştu

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler 21 Yaş Altı 'nda zirvede yer alan Türk ’nın büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Bu kupa bizi her zaman gururlandıran ve duygulandıran bir sembol olacak” dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler 21 Yaş Altı 'nda zirvede yer alan Türk 'nın büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Bu kupa bizi her zaman gururlandıran ve duygulandıran bir sembol olacak" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde 'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Türk Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

    Büyük bir başarıya imza atan şampiyon futbolculara işaret diliyle 'hoş geldiniz' diyerek karşılayan , organizasyon boyunca millilere başarılı performansını yakından takip ettiğini söyledi.

    Milli futbolcuların sahada ay-yıldızlı formaya yakışır şekilde mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Şampiyona öncesinde gösterdiğiniz başarılar, böylesine değerli bir zaferin geleceğinin sinyallerini veriyordu. Bu kupa bizi her zaman gururlandıran ve duygulandıran bir sembol olacak" dedi.

    Bakan Kasapoğlu ayrıca Milli Takım'ın başarılarının sürmesini beklediklerini ifade ederek, "Gelecek adına, devamlılık adına sizlerden çok ümitliyiz" şeklinde konuştu.

    Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulün ardından Bakan Mehmet Kasapoğlu, milli sporcuları işaret diliyle 'Sizleri seviyoruz' diyerek uğurladı.
    1. 15.8.2018 20:37
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