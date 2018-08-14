Maltaspor Kulübünden gençlere ‘Sokaktan Sahaya’ projesi
Maltaspor Kulübü, gençleri sportif faaliyetlere yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan “Sokaktan Sahaya” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Ziyarette, Proje Danışmanı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi Genel Sekreteri Tolga Yıldız, "Sokaktan Sahaya" Projesi hakkında Vali Güvençer'e bilgi verdi. Projenin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere hazırlandığını ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyacak bir proje olduğunu ifade eden Yıldız, proje kapsamında 50 gencin zararlı faaliyetlerden ve zararlı alışkanlıklardan sportif faaliyetler marifetiyle uzak kalmasının sağlanacağını belirtti. Yıldız, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün proje iştirakçisi olduğunu belirtti.
Geleceğin teminatı genç nesillerin her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve korunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Vali Güvençer, devletin bu anlamda üzerine düşen her türlü vazifeyi ciddiyetle yerine getirdiğini söyledi.
Ziyarette, Vali Güvençer'e gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla yürütülen ve sona yaklaşan "Kendine İyi Bak" projesi yazılı Maltaspor
forması hediye edildi.
?Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden 13-18 yaş aralığında bulunan 50 gencin, sportif faaliyetlerden yararlanarak, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durabilmeleri için bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve motivasyonlarının yükseltilmesi hedeflenen projeden, 50 gencin doğrudan, ailelerinin ve akran gruplarının nihai olarak faydalanması bekleniyor.
- 14.8.2018 20:46
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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