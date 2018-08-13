TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı tamamlandı
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Plaj Arsuz etabı tamamlandı

    TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı tamamlandı

    ’ın ilçesi Arsuz’da gerçekleştirilen Plaj Futbol Turnuvası’nın Arsuz etabı tamamlandı.

    Arsuz Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu () işbirliği ile düzenlenen Plaj Turnuvası'nın Arsuz etabı Karaağaç Plajı futbol sahasında oynandı.


    Spor, , ve takımlarının katıldığı turnuvadaki maçlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu.


    Final karşılaşmasında Arsuz Umut Spor'u 8-5 yenen Arsuz Belediyesi şampiyon oldu. 3. ve 4'üncülük karşılaşmasında ise Biçer Beton, İskenderun Hakemleri'ni 14-2 yenerek üçüncü oldu.
    Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Belediye Meclis üyesi ve Başkan vekili Hasan Eker, Başkan yardımcısı Sedat Deveci ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Dik tarafından verilirken, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Organizasyon sorumlusu ve Milli Takım Yardımcı Antrenörü Onur Zaim, TFF Grassroots sorumlusu Vahit Mert'e ve plaj futbolu sunucusu Oktay Sarı'ya da plaket verildi.
    TFF Plaj Futbolu Arsuz etabında şampiyon olan Arsuz Belediye Spor, Hatay ilini Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

    1. 13.8.2018 10:19
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