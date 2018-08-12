Sessiz zafer!
İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finalde Ukrayna’yı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu olduk.
EN İYİSİ EMRECAN
Turnuvanın en iyi oyuncus Emrecan Dönmez seçilirken, maçın ardından sahadaki milli futbolcular, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip, 500 Türk futbolseverle birlikte büyük sevinç yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Türk milletine böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu elde eden İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı bir tebrik telgrafıyla kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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