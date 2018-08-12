Sessiz zafer! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Sessiz zafer!

    Sessiz zafer!

    İşitme Engelliler Altı Avrupa Şampiyonası’nda finalde ’yı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu olduk.

    Futbolda yüzümüzü İşitme Engelliler güldürdü... İsveç'in başkenti Stockholm'deki Hammnarby IP Stadı'nda oynanan İşitme Engelliler U21 Avrupa Şampiyonası finalinde 'yı 4-0 yenen millilerimiz, şampiyon oldu. Gollerimizi; Kazım Kılıç, , Emrecan Dönmez ve Serkan Aydın kaydetti.

    EN İYİSİ EMRECAN
    Turnuvanın en iyi oyuncus Emrecan Dönmez seçilirken, maçın ardından sahadaki milli futbolcular, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip, 500 Türk futbolseverle birlikte büyük sevinç yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Türk milletine böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
    Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , Avrupa şampiyonluğunu elde eden İşitme Engelliler Altı Milli Futbol Takımı'nı bir tebrik telgrafıyla kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
    1. 12.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sessiz zafer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN