Ronaldo, hastaneye kaldırıldı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    , hastaneye kaldırıldı

    Ronaldo, hastaneye kaldırıldı

    Brezilyalı eski futbolcu , zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    Brezilyalı eski futbolcu , zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    basınında yer alan haberlere göre 41 yaşındaki Ronaldo, tatil için bulunduğu İbiza'da zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Ronaldo ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Her şey kontrol altında. Yarın hastaneden çıkacağım ve evime döneceğim. Mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği , Inter, , Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 'nda gol kralı olmuştu.

    1. 12.8.2018 18:22
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