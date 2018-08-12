Ronaldo, hastaneye kaldırıldı
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İspanya basınında yer alan haberlere göre 41 yaşındaki Ronaldo, tatil için bulunduğu İbiza'da zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Ronaldo ise Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Her şey kontrol altında. Yarın hastaneden çıkacağım ve evime döneceğim. Mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.
- 12.8.2018 18:22
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Ronaldo, hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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