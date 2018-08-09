Sagna, Montreal Impact'a transfer oldu
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact, Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'yı transfer etti.
Montreal Impact Kulübü, 35 yaşındaki Sagna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin Arsenal ve Manchester City ile İtalya'nın Benevento takımlarında top koşturdu.
Geçen sezon Benevento'da 13 maça çıkan Sagna, bir gol attı.
- 9.8.2018 10:44
-
60 sezonun lideri Fenerbahçe
Toplam 2
Yorum
peeh 60 sezonun lideri ise hani basari nerde kupa sayisinda uzak ara gs nin ardinda avrupada sifir bu neyin liderligi anlamadim borç ta lider
-
Mehmet Topal: ‘Benfica Kadıköy’den çıkamaz’
Toplam 2
Yorum
hakan bu kadroyu kadıköyde daha rahat yener benfica. bariz kalite farkı var. alper le, dirarla olacak işler değil bunlar
-
Gomis görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
hagi10 özel görüşmeye gerek mi var aldığı 3,5 4 milyonun hakkını versin
Sagna, Montreal Impact'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.