Sagna, Montreal Impact'a transfer oldu
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Sagna, 'a oldu

    Sagna, Montreal Impact'a transfer oldu

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi , Fransız sağ bek oyuncusu Bacary Sagna'yı etti.

    Kulübü, 35 yaşındaki Sagna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan tecrübeli futbolcu, 'nin ve ile 'nın Benevento takımlarında top koşturdu.

    Geçen sezon Benevento'da 13 maça çıkan Sagna, bir gol attı.

    1. 9.8.2018 10:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sagna, Montreal Impact'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN