MHK Başkanı Namoğlu: "Cüneyt Çakır doğru yaptı"
MHK Başkanı Namoğlu,FOTOMAÇ'a konuştu: “VAR hakemlere emir veremez, sadece önerir. Cüneyt Çakır da Süper Kupa karşılaşmasında doğru olanı yaptı; gitti, izledi ve kararını verdi”
ÇİZGİ KAMERASI GELİYOR
"Cüneyt Çakır doğru olanı yaptı ve izledi. Bu pozisyon gri değil. Verdiği kararı değiştirmemesi doğruydu. Türkiye'de henüz daha gol çizgisi teknolojisi yok. Bir süre olmayacak ama yayıncı kuruluşla anlaşıldı ve çizgi kamerası olacak. Dolasıyla bu kameradan gol mü değil mi gibi durumlar rahatlıkla analiz edilebilecek. Federasyon bu sene bu kamerayı zorunlu tuttu ve gereken de yapıldı. 3D ofsayt sistemiyle de ofsayt sorunu olmayacak."
VAR İSTEYENE KART CEZASI
Namoğlu, VAR kullanımı konusunda hakemleri net bir şekilde uyardı. VAR'ın bariz şekilde yanlış olan kararlar için kullanılacağını belirten MHK Başkanı, "Oyuncuların ve antrenörlerin 'VAR' kullanılmasını talep etmesine gerek yok. Bunun karşısında kartla karşılaşabilirler" dedi.
HAKEMLERE 2018-19 UYARISI
Namoğlu, yeni sezon öncesi dikkat edilmesi gereken pozisyonları şöyle sıraladı:
-Vücuttan gelen top el değildir.
-Oyuncu topu görmese de doğal olmayan bir şekilde el uzatması varsa el değildir.
-Oyuncu yere düştüğünde eğer top onun destek koluna çarpıyorsa o pozisyon penaltı değildir.
-Kayan oyuncu rakibine temas ederken eğer ayağını kırıyorsa pozisyon sarı kart, dik geliyorsa kırmızı olur.
-Eğer hakemin etrafını oyuncular sarıyorsa mutlaka iki takımdan ilk gelen oyuncular birer sarı kart görür.
-Hakem monitöre gittiğinde 'VAR' için eğer kulübeden teknik adam müdahale ederse hoca tribüne gönderilecek oyuncu da ihtar alacak.
Özel Röportaj | Taner KARAMAN
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
MHK Başkanı Namoğlu: "Cüneyt Çakır doğru yaptı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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