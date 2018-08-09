MHK Başkanı Namoğlu: "Cüneyt Çakır doğru yaptı" – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkanı Namoğlu: " doğru yaptı"

    MHK Başkanı Namoğlu: "Cüneyt Çakır doğru yaptı"

    Başkanı Namoğlu,'a konuştu: “VAR hakemlere emir veremez, sadece önerir. da karşılaşmasında doğru olanı yaptı; gitti, izledi ve kararını verdi”

    Sapanca'da gerçekleştirilen ve dün sona eren seminerde hakemlere yeni sezonla ilgili bilgi veren () Başkanı , 'a özel açıklamalar yaptı. 'da Akhisarlı Dany'nin G.Saray'lı Rodrigues'e yaptığı faulle ilgili yapılan tartışmalara değinen Namoğlu, şu sözleri sarfetti: "Bu pozisyonu saha içi hakemin bir anda yakalaması zordu. Bu nedenle VAR'daki hakemler, 'hakem gitsin baksın, tereddüt kalmasın' diyorlar. VAR zaten emir veremez, sadece önerir."

    ÇİZGİ KAMERASI GELİYOR
    " doğru olanı yaptı ve izledi. Bu pozisyon gri değil. Verdiği kararı değiştirmemesi doğruydu. 'de henüz daha gol çizgisi teknolojisi yok. Bir süre olmayacak ama yayıncı kuruluşla anlaşıldı ve çizgi kamerası olacak. Dolasıyla bu kameradan gol mü değil mi gibi durumlar rahatlıkla analiz edilebilecek. Federasyon bu sene bu kamerayı zorunlu tuttu ve gereken de yapıldı. 3D ofsayt sistemiyle de ofsayt sorunu olmayacak."

    VAR İSTEYENE KART CEZASI
    Namoğlu, VAR kullanımı konusunda hakemleri net bir şekilde uyardı. VAR'ın bariz şekilde yanlış olan kararlar için kullanılacağını belirten MHK Başkanı, "Oyuncuların ve antrenörlerin 'VAR' kullanılmasını talep etmesine gerek yok. Bunun karşısında kartla karşılaşabilirler" dedi.



    HAKEMLERE 2018-19 UYARISI
    Namoğlu, öncesi dikkat edilmesi gereken pozisyonları şöyle sıraladı:

    -Vücuttan gelen top el değildir.
    -Oyuncu topu görmese de doğal olmayan bir şekilde el uzatması varsa el değildir.
    -Oyuncu yere düştüğünde eğer top onun destek koluna çarpıyorsa o pozisyon penaltı değildir.
    -Kayan oyuncu rakibine temas ederken eğer ayağını kırıyorsa pozisyon , dik geliyorsa kırmızı olur.
    -Eğer hakemin etrafını oyuncular sarıyorsa mutlaka iki takımdan ilk gelen oyuncular birer sarı kart görür.
    -Hakem monitöre gittiğinde 'VAR' için eğer kulübeden teknik adam müdahale ederse hoca tribüne gönderilecek oyuncu da ihtar alacak.

    Özel Röportaj | Taner KARAMAN
    1. 9.8.2018
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