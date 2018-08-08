Bakanlıktan müthiş hamle – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Bakanlıktan müthiş hamle

    Bakanlıktan müthiş hamle

    Futbol Federasyonu ile işbirliği yapan , düğmeye bastı. Futbolcu adaylarını belirleyecek ekip, mesaiye başladı.

    Gençlik ve , geleceğin yıldız adayları için düğmeye bastı. () ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile işbirliği içinde çalışan , 14 ilde mesaiye başladı. İlk olarak , , , , , , , , , , , , ve 'da tarama yapacak olan bakanlık yetkilileri, oyucuların yaş gruplarına göre deplasmanlı altyapı ligi oluşturacak.

    GELECEĞE YATIRIM
    Uzman antrenörlerin yanı sıra kondisyoner, fizyoterapist, psikolog, masörlerden oluşacak ekiple birlikte uzun bir maratondan geçecek olan yıldı adayları, lig sonunda değerlendirmeye alınacak. Altyapıyı güçlendirip havuza daha çok oyuncu katması amaçlanan proje sporcular, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde kalacak. Burada kalan çocukların fiziksel gelişimleri dışında eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem verilecek.
    1. 8.8.2018
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