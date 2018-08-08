Bakanlıktan müthiş hamle
Futbol Federasyonu ile işbirliği yapan Spor Bakanlığı, düğmeye bastı. Futbolcu adaylarını belirleyecek ekip, mesaiye başladı.
GELECEĞE YATIRIM
Uzman antrenörlerin yanı sıra kondisyoner, fizyoterapist, psikolog, masörlerden oluşacak ekiple birlikte uzun bir maratondan geçecek olan yıldı adayları, lig sonunda değerlendirmeye alınacak. Altyapıyı güçlendirip havuza daha çok oyuncu katması amaçlanan proje sporcular, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde kalacak. Burada kalan çocukların fiziksel gelişimleri dışında eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem verilecek.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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