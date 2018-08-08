Altınordu Belediyespor 2. etap kampı için Erzurum’a gitti
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Altınordu Belediyespor, 2. etap kamp çalışmaları için Erzurum’a gitti.
2018-2019 sezonundan Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Altınordu Belediyespor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Ordu'da tamamlayan Altınordu Belediyespor 10 gün sürecek olan ve hazırlık maçlarının da yapılacağı 2. etap kamp çalışması için 26 kişilik takım kadrosu ile Erzurum'a gitti.
Erzurum kampı öncesi futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Altınordu Belediyespor'un yaptığı hazırlıklarla lige hazır hale geleceğini ve ligde başarılı olmasını istediğin ifade eden Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyespor'u Ordu'da yaptığı 1. etap kamp çalışmalarının ardından 2. Etap hazırlıkları için Erzurum'a uğurluyoruz. Yapılan çalışmalarla takımdaki değişimi hissedebiliyoruz. Erzurum'da yapılacak olan kamp çalışmaları ve hazırlık maçları ile takım çok daha iyi bir duruma gelecek ve lige hazır hale gelecektir. Altınordu Belediyespor'umuza yapacakları çalışmalarda ve oynayacakları tüm maçlarda başarılar diliyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve yöneticiler, Teknik Direktör Ergin Döner yönetimindeki Altınordu Belediyespor takımını Erzurum'a uğurladı.
- 8.8.2018 16:12
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Toplam 54
Yorum
Düsseldorf'lu Ali Koç ve ekibi,, MADDÎ MANEVÎ her türlü olumsuzluga ragmen, yeni ve ümit veren bir Fener yaratmaga çalışıyor ! Sabretmesini bilmeli !
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fenerlee kinci maçta hücüm hattı komple değişmeli solda ayew ortada soldado sağda barış bir de ilk dakikalarda bir gol....
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KrAlex Ofansif anlamda işe yarar bu tip oyuncular her iki yön oyuncusu değil ya defansif oynatacaksın ya da full ofansif.. Rövanşta Barış Ayew...
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