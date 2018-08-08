Altınordu Belediyespor 2. etap kampı için Erzurum’a gitti
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    2. etap kampı için ’a gitti

    Altınordu Belediyespor 2. etap kampı için Erzurum’a gitti

    ekiplerinden , 2. etap kamp çalışmaları için ’a gitti.

    2018-2019 sezonundan 'de mücadele edecek olan , 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Ordu'da tamamlayan Altınordu Belediyespor 10 gün sürecek olan ve hazırlık maçlarının da yapılacağı 2. etap kamp çalışması için 26 kişilik takım kadrosu ile 'a gitti.


    Erzurum kampı öncesi futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı , Altınordu Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Altınordu Belediyespor'un yaptığı hazırlıklarla lige hazır hale geleceğini ve ligde başarılı olmasını istediğin ifade eden Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyespor'u Ordu'da yaptığı 1. etap kamp çalışmalarının ardından 2. Etap hazırlıkları için Erzurum'a uğurluyoruz. Yapılan çalışmalarla takımdaki değişimi hissedebiliyoruz. Erzurum'da yapılacak olan kamp çalışmaları ve hazırlık maçları ile takım çok daha iyi bir duruma gelecek ve lige hazır hale gelecektir. Altınordu Belediyespor'umuza yapacakları çalışmalarda ve oynayacakları tüm maçlarda başarılar diliyoruz" dedi.
    Yapılan konuşmaların ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve yöneticiler, Ergin Döner yönetimindeki Altınordu Belediyespor takımını Erzurum'a uğurladı.

    1. 8.8.2018 16:12
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