UEFA’dan iki hakeme görev – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    ’dan iki hakeme görev

    UEFA’dan iki hakeme görev
    , FIFA kokartlı Türk hakemler ile 'ı Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk müsabakalarında görevlendirdi. Özkahya, (Polonya)-Dudalange (Lüksemburg) maçını yönetirken, Ali Palabıyık ise yine Polonya temsilcisi Jagiellonia ile ekibi Gent'in mücadelesinde düdük çalacak.
    1. 7.8.2018
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