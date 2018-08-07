Şuhut'ta minik yıldızlar yetişmeye devam ediyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Şuhut'ta minik yıldızlar yetişmeye devam ediyor

    Şuhut'ta minik yıldızlar yetişmeye devam ediyor

    Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesinin ilçe genelinde açtığı yaz okulları ile çocukların ve gençlerin yaz tatili dolu dolu geçiyor.

    7-14 yaş arası 100'e yakın çocuğun ücretsiz olarak eğitimi aldığı yaz okulları neşe içerisinde geçiyor. Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek olan futbol yaz okulunda çocukların hem yetenekleri keşfediliyor hem de neşeli bir yaz dönemi geçirmeleri sağlanıyor. Şuhut Belediye Şehir Stadyumu Tesislerinde devam eden futbol yaz okuluna ailelerde büyük önem veriyor. Şuhut İlçesinin minik yıldızları, alanında uzman antrenörlerden futbol eğitimi almaya devam ediyor.
    1. 7.8.2018 20:38
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