Ronaldo'nun penaltısını kurtaran kaleci ülkesinde kalıyor
Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu: "Bir teklif gelse dahi, yanıtımız olumsuzdur"
Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun penaltısı kurtararak dikkatleri üzerine çeken İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı.
İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, DHA'ya yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti.
İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand dâhil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.
- 7.8.2018 13:09
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Fatih Terim Galatasaray'da olağanüstü hal ilan etti!
Toplam 16
Yorum
öğretici GS bu şekilde sancılı başladığı sezonların sonunda hep şampiyon olmuştur !
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Galatasaray'da Gomis tartışılmaya başlandı!
Toplam 10
Yorum
öğretici attığı penaltıları da kalecilerin kurtarmasına ramak kalmıştı ! bence menajeri de çağırılıp ücretinin 2 milyona düşürmesi istensin !
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 20
Yorum
Yazik oldu Galatasaray kötü oynadı lakin haksızlık oldu hakemden. Kırmızı kart bu ne derseniz bakın kuralara ve diger ülkelerde son oyuncu kırmızı kart
Ronaldo'nun penaltısını kurtaran kaleci ülkesinde kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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