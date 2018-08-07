Ronaldo'nun penaltısını kurtaran kaleci ülkesinde kalıyor
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Ronaldo'nun penaltısını kurtaran kaleci ülkesinde kalıyor

    Ronaldo'nun penaltısını kurtaran kaleci ülkesinde kalıyor

    Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu: "Bir teklif gelse dahi, yanıtımız olumsuzdur"

    'nda 'nun penaltısı kurtararak dikkatleri üzerine çeken İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın transferine onay çıkmadı.
    İran'ın Persepolis Futbol Kulübü Sözcüsü Pendar Khomarlu, DHA'ya yaptığı açıklamada kalecileri Beiranvand'ın 'a ya da başka bir kulübe gidişine izin verilemeyeceğini belirtti.


    İddia edildiği gibi Beşiktaş ile herhangi bir görüşme olmadığını da belirten Khomarlu, "Böyle bir teklif gelse dahi, Beşiktaş veya başka bir kulüpten yanıtımız olumsuzdur. Yarı sezona kadar Beiranvand dâhil kimsenin takımdan ayrılmasına izin veremeyiz" dedi.

    1. 7.8.2018 13:09
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