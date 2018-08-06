Yeşilyurt Belediyespor’da Erzurum kampı başladı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’da kampı başladı

    Yeşilyurt Belediyespor’da Erzurum kampı başladı

    () ekibi Malatya , hazırlıkları çerçevesinde ’de kampa girdi.

    'da 2018-2019 futbol sezonu öncesi kadrosuna önemli isimler katan Malatya ekibi, kamp çalışmaları için bugün sabah saatlerinde 'a gitti. 'de 14 gün sürecek bir kamp dönemi geçirmeyi planlayan mavi-beyazlılar burada 2 hazırlık karşılaşması oynamayı planlıyor. 26 kişilik kamp kadrosunda Malatya'daki çalışmalarda yer almayan Kırgız futbolcu Kaiumzhan'ın da bulunduğu belirtilirken, yeni edilen bir forvet oyuncusunun da ilerleyen günlerde çalışmalara dahil olacağı bildirildi.


    Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin verimli bir kamp süreci geçirmek olduğunu söyledi.
    Malatya'daki hazırlıkların ardından Erzurum kampına başladıklarını aktaran Palancı, "Tek hedefimiz verimli bir kamp süreci geçirmek. 26 kişilik kadromuzla Erzurum kampımızı başlattık. Malatya'daki çalışmalarda yer almayan yeni transferimiz Kaiumzhan da aramızda bulunuyor. Görüşme halinde olduğumuz ve anlaşmaya yakın olduğumuz bir forvet oyuncusu da ilerleyen günlerde çalışmalara dahil olacak. İnşallah yeni sezona en iyi şekilde başlarız" diye konuştu.

    1. 6.8.2018 11:57
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