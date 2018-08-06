Yeşilyurt Belediyespor’da Erzurum kampı başladı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum Palandöken’de kampa girdi.
BAL'da 2018-2019 futbol sezonu öncesi kadrosuna önemli isimler katan Malatya ekibi, kamp çalışmaları için bugün sabah saatlerinde Erzurum'a gitti. Erzurum Palandöken'de 14 gün sürecek bir kamp dönemi geçirmeyi planlayan mavi-beyazlılar burada 2 hazırlık karşılaşması oynamayı planlıyor. 26 kişilik kamp kadrosunda Malatya'daki çalışmalarda yer almayan Kırgız futbolcu Kaiumzhan'ın da bulunduğu belirtilirken, yeni transfer edilen bir forvet oyuncusunun da ilerleyen günlerde çalışmalara dahil olacağı bildirildi.
Takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı yaptığı açıklamada, tek hedeflerinin verimli bir kamp süreci geçirmek olduğunu söyledi.
Malatya'daki hazırlıkların ardından Erzurum kampına başladıklarını aktaran Palancı, "Tek hedefimiz verimli bir kamp süreci geçirmek. 26 kişilik kadromuzla Erzurum kampımızı başlattık. Malatya'daki çalışmalarda yer almayan yeni transferimiz Kaiumzhan da aramızda bulunuyor. Görüşme halinde olduğumuz ve anlaşmaya yakın olduğumuz bir forvet oyuncusu da ilerleyen günlerde çalışmalara dahil olacak. İnşallah yeni sezona en iyi şekilde başlarız" diye konuştu.
- 6.8.2018 11:57
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Gomis’in kaşınması
Toplam 1
Yorum
Mustafa Tek suçlu fatih termdir ben olsaydım gomesi.son dakkalarda çıkartırdım erman hocam
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Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Başkanım canı gönülden yüreğim sizinle..Aziz ve mahmut olsaydı aynı şeyleri hissedermyidim bilmiyorum ama hadi iki takımımız olsun gruplarda
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 4
Yorum
Kartalım Nihat kapıyı dışardan koçum..
Yeşilyurt Belediyespor’da Erzurum kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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