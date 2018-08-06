Salihli Belediyespor Afyon yolcusu
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Afyon yolcusu

    Salihli Belediyespor Afyon yolcusu

    Bölgesel Amatör Ligi’nin () yeni ekiplerinden , 2.etap kamp çalışması için Afyon’a gidecek.

    Bu sezon 'da 'yı Somaspor ve Urganlıspor ile birlikte temsil edecek olan , birinci etap kamp çalışmalarına ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde 'nde sürdürüyor. Y

    eşil-beyazlı ekip, 2.etap kamp çalışması için Afyon'a gidecek. Afyon kampına 8 Ağustos'ta başlayacak olan ve 10 gün devam edecek olan 2.etap kamp çalışmasında yeşil-beyazlı ekip 4 hazırlık maçı oynayacak. Salihli Belediyespor, Afyon kamp çalışmasını tamamladıktan sonra yeniden Salihli'ye dönüm, 3.etap kamp çalışmalarını kendi tesisleri olan Razlı Tesisleri'nde devam edecek.


    Salihli'deki 1. etap kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini ifade eden teknik direktör Ozan Dombaz, "Birlikteliğimize yakalayıp, hedefimize ulaştık. Şimdi Afyon'daki 2. etap kamp döneminde de 4 hazırlık maçı oynayıp, eksiklerimizi göreceğiz "dedi.

    1. 6.8.2018 13:27
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