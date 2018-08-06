7 yıl önce başlayan ve 'benim için bir aşk, bir tutku' diye tanımladığı hakemlik macerasında yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı.

Kütahya'da hakemlik yapan ve Kütahya'nın tek kadın hakemi olan Kübra Koçak, 7 yıl önce başladığı hakemlik mesleğini ve 'benim için bir aşk, bir tutku' diye tanımlıyor. Kendisinde futbol sevgisinin 2011 yılında lise son sınıfta okul futbol takımda oynarken başladığını söyleye

n Kübra Koçak, "Sonraları erkeklerle halı saha maçlarında futbol oynarken bir anda yönetme kısmına geçme kararı aldım" diye konuştu.

Kütahyalıların kendisine gayet nazik davrandığını belirten Koçak, "İlk tepkiler bana gayet sert oldu. Kütahya'da fazla bayan hakem yoktu elimizde o zamanlarda ancak sonraları daha güzel daha pozitif tepkiler gelmeye başladı. Çünkü kadına olan saygı her yerde olduğu gibi yeşil sahada da söz konusu. Artık hakaret ve şiddet söz konusu değiş. Taraftar ona göre tezahürat yapıyor, oyuncular ona göre oyununu oynuyor" dedi.



Kendisine en büyük desteğin ailesinden geldiğini anlatan Kübra Koçak, "Ailem zaten benim hep futbol oynamamı spor ile iç içe olmamdan dolayı destek oldular. En büyük destekçim annem babamda hala maçlarıma gelip maçımı izliyorlar. İlk yıllarımda bir maçta yan sahada oynadığım bir maçta yanlış karar vermiştim ve tribünden birisi bana olsun devam et biz senin arkandayız diye seslenmişti onu hiç unutmuyorum" diye aktardı.

Mesleğini 'Hakemlik meşakkat isteyen kendinizden fedakarlık yapmanızı isteyen bir meslek' olarak tanımlayan Kübra Koçak, " Hakemlikte fedakarlık yapmazsanız başarılı olmazsınız. Çünkü biz bir maça çıka bilmek için haftada 2 kere idmana gidiyoruz, toplantı yapıyoruz.

Maçlarımızda iyi not alabilirsek maçlara çıkıyoruz. Bana en büyük avantajı disiplindir. Sahada dik duruşumdur bana bunu hakemlik öğretti. Çünkü sahada dik duramazsanız doğru karar verdiğiniz zaman bunun arkadasın da durup devam etmezseniz başarılı olamazsınız.Fakat hakemliğin bana en büyük avantajı bana dürüst olmayı öğretmesi, dik durmayı öğretmesi ve adil olmayı öğretmesidir. Benim yanımda daha bayan hakemler istiyorum birlikte maça çıkmak istiyorum. Ve en büyük hayalimde Halis Özkahya ile birlikte maça çıkabilmek" şeklinde konuştu.

