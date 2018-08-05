Demba’yı çıldırttılar – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Demba’yı çıldırttılar

    Demba’yı çıldırttılar
    Ligi takımlarından 'da oynayan , Changchun Yatai ile oynanan maçta kendisine yapılan ırkçı sözler nedeniyle çıldırdı. Irkçı sözler kullanan rakip futbolcu Li Zhang'ın üzerine yürüyen Demba'yı, takım arkadaşları zorlukla sakinleştirdi.
    1. 5.8.2018
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