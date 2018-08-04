Zirve Mesut’un – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Zirve Mesut’un

    Zirve Mesut’un
    AYRICA , 'nı bıraktığını açıklamasıyla 22 bin 117 haberle en çok konuşulan futbolcu oldu. Tosic, Mitrovic, Fabri'nin satılması ile rahat nefes alan ise temmuz ayında medyada en çok yer alan takım oldu.
    1. 4.8.2018
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