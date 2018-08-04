Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan temsilcisi Inter ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı karşılaştı.

Inter, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.