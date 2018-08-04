Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Olympique Lyon'u 1-0 yendi – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'nda Inter, 'u 1-0 yendi

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Olympique Lyon'u 1-0 yendi

    Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 'nda Inter, 'u 1-0 yendi.

    Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan temsilcisi Inter ile 'nın takımı karşılaştı.

    Inter, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

    Organizasyona, 'den , , Liverpool, , ve Tottenham, 'dan , ve , 'dan ve , 'dan , Milan, Inter, Roma, 'dan Paris Saint-Germain ve , Portekiz'den kulüpleri katılıyor.

    1. 4.8.2018 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Olympique Lyon'u 1-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN