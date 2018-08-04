Kamerun'da Seedorf dönemi
Kamerun Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Hollandalı Clarence Seedorf getirildi.
Kamerun Spor Bakanı Pierre Ismael Bidoung Mkpatt, bugün yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Seedorf'un milli takımı çalıştıracağını, yardımcılığını ise Patrick Kluivert'ın üstleneceğini kaydetti.
Seedorf'un sözleşme detaylarının daha sonra açıklanacağı basına yansıdı.
Futbolculuk kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter ve Milan formalarını giyen Seedorf, teknik direktör olarak da Milan, Çin'in Shenzhen ve İspanya'nın Deportivo La Coruna takımlarını çalıştırmıştı.
- 4.8.2018 20:50
- Güncelleme: 4.8.2018 20:52
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