Ümit Özat: "Şansımız Erdoğan" – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    : "Şansımız Erdoğan"

    Ümit Özat: "Şansımız Erdoğan"

    Özat: Atatürk’ten sonra ’nin en büyük şansı ’dır. Ondan önce statlarda lağım akıyordu.

    Teknik direktör , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ten sonra Cumhuriyeti için en büyük şans olduğunu belirtti. Özat, "Ben yalakalık yapmam. Bu kadar futbolu seven bir insanla Türk futbolu gelişemiyorsa ondan sonra ne olacak düşünemiyorum. Yayın gelirinin artması, statların yapımında en büyük pay onun. Oynadığımız statlarda lağımlar akıyordu. Şimdi her şehirde yeni stat var. Kim yaptı bunları? Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

    DÜNYA ONA KARŞI
    Özat, siyaset futbola karışıyor eleştirileri çin şunları söyledi: "Bu adam bakkal yönetmiyor, ülke yönet iyor. dert var başında. Bütün dünya adama karşı gelmiş, bütün bu dertlerin içinde size yardım ediyor. Kalkıp da spora müdahil oluyor derseniz haksızlık olur. Tabii ki fikrini söyleyecek. Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisiyle annesinin taziyesinde görüşmüştüm."
    1. 3.8.2018
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