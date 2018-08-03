Ümit Özat: "Şansımız Erdoğan"
Özat: Atatürk’ten sonra Türkiye’nin en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ondan önce statlarda lağım akıyordu.
DÜNYA ONA KARŞI
Özat, siyaset futbola karışıyor eleştirileri çin şunları söyledi: "Bu adam bakkal yönetmiyor, ülke yönet iyor. Dünya dert var başında. Bütün dünya adama karşı gelmiş, bütün bu dertlerin içinde size yardım ediyor. Kalkıp da spora müdahil oluyor derseniz haksızlık olur. Tabii ki fikrini söyleyecek. Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şansı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisiyle annesinin taziyesinde görüşmüştüm."
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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