U21 Milli Takımı, Vedat İnceefe’ye emanet
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    U21 Milli Takımı, ’ye emanet

    U21 Milli Takımı, <a href="/index/vedat-inceefe?id=ae84d6f3-541f-46b9-872a-b440ee374d79" class="" rel="tag">Vedat İnceefe</a>’ye emanet

    Alpay Özalan’dan boşalan U21 Teknik Direktörlüğüne getirildi.

    'nun () internet sitesinden yapılan duyuruda 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme turları devam ederken, Ümit Milli takımın başına getirildi. Kıbrus Rum Kesimi'yle 7 Eylül 2018'de iç sahada oynanacak mücadele milli çalıştırıcının ilk karşılaşması olacak.
    Bandırma'da 1 Nisan 1974'te doğan , Sotespor, K.Karabükspor, ve Manisaspor takımlarında forma giydi.
    Son olarak U19 Milli Takımın teknik direktörlük görevini yapan Vedat İnceefe, 6 kez A formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.
    1. 3.8.2018 16:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    U21 Milli Takımı, ’ye emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN