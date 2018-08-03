U21 Milli Takımı, Vedat İnceefe’ye emanet
Alpay Özalan’dan boşalan U21 Milli Takım Teknik Direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan duyuruda 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme turları devam ederken, Ümit Milli takımın başına Vedat İnceefe getirildi. Kıbrus Rum Kesimi'yle 7 Eylül 2018'de iç sahada oynanacak mücadele milli çalıştırıcının ilk karşılaşması olacak.
Bandırma'da 1 Nisan 1974'te doğan Vedat İnceefe, Sotespor, K.Karabükspor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.
Son olarak U19 Milli Takımın teknik direktörlük görevini yapan Vedat İnceefe, 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.
Bandırma'da 1 Nisan 1974'te doğan Vedat İnceefe, Sotespor, K.Karabükspor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.
Son olarak U19 Milli Takımın teknik direktörlük görevini yapan Vedat İnceefe, 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.
- 3.8.2018 16:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 4
Yorum
5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Toplam 1
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5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 6
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5323417160 yollarini sasirmislardir :D
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