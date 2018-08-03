Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 21 Yaş Altı Ligleri'nin 2018-2019 sezonunda son defa organize edilmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 21 yaş altı futbolcularının forma giyebildiği 21 Yaş Altı Ligleri ile ilgili TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın raporunu değerlendiren TFF Yönetim Kurulu'nun, 2019-2020 futbol sezonundan itibaren bu ligin düzenlenmemesini kararlaştırdığı bildirildi.
Açıklamada, uzun yıllar değişik isim ve statülerle düzenlenen 21 Yaş Altı Ligleri'nin, milli takımlara ve kulüp A takımlarına arzu edilen katkıyı sağlayamadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Dünya futbolunda genç oyuncu kriterlerinin daha alt yaşlara inmesi gerçeği de göz önünde bulundurularak alınan karar sonrasında kulüpler 21 yaş altı kadroları ile ilgili planlamalarını 1 yıl içerisinde yapabilecek. Yenilenen statüsü ile sportif rekabeti ve altyapıya yatırımı teşvik eden 17 ve 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin elit sporcu gelişimine daha fazla katkıda bulunacağı konusunda kulüplerimizin altyapı direktörleri ve sorumlularıyla yapılan toplantılar sonucunda fikir birliğine varılmıştır."
- 3.8.2018 20:17
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
TFF'den 21 Yaş Altı Ligleri kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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