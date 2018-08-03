Selahattin Aydoğdu’ya sert tepki – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ’ya sert tepki

    <a href="/index/selahattin-aydogdu?id=015c5044-e0d4-4a24-a677-a9aee6a28da3" class="" rel="tag">Selahattin Aydoğdu</a>’ya sert tepki

    , Yedek Yönetim Kurulu üyesi 'nun hakkında sözlerine tepki gösterdi.

    Yapılan açıklamada, "Aydoğdu'nun sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların TFF'yi kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."
    1. 3.8.2018
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