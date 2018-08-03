Arjantin geçici olarak Scaloni'ye emanet
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Arjantin geçici olarak Scaloni'ye emanet

    Arjantin geçici olarak Scaloni'ye emanet

    2018 'na son 16 turunda veda etmesinin ardından ile yollarını ayıran Arjantin'de teknik direktörlük görevini, geçici olarak üstlenecek

    Arjantin 'nda görevine son verilen teknik direktör 'nin yerine geçici olarak eski futbolcu getirildi.

    Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, ülkenin alt yaş milli takımlarını çalıştıran Scaloni'nin geçici olarak A Milli Takımı'nın başına getirildiği belirtildi.

    Arjantin'in eylül ayında Guatemala ve ile oynayacağı hazırlık maçlarında takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek 40 yaşındaki Scolani'nin yardımcılığını eski milli futbolcu ile antrenör Martin Tocalli yapacak.

    Aktif futbol hayatında Arjantin Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Scaloni, kulüp kariyerinde ise Newell's Old Boys, Estudiantes, , , , Lazio, Mallorca ve Atalanta formalarını giymişti. 2016'da Sevilla'nın yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Scaloni, geçen yıl ise Arjantin Milli Takımı'ndaki görevine başlamıştı.

    2018 'na 'ya 4-3 yenilerek son 16 turunda veda eden Arjantin'de Şilili teknik adam Jorge Sampaoli'nin görevine geçen ay son verilmişti.

    1. 3.8.2018 11:07
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