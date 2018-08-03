Ahmed Musa, Al Nassr’da
2018 Dünya Kupası’nda attığı 2 gol ile yıldızlaşan ve Süper Lig'e transferi konuşulan Nijeryalı yıldız Ahmed Musa, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’a transfer oldu.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Leicester City'nin yıldız futbolcusu Ahmed Musa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Al Nassr, bu transfer karşılığında Leicester City'e bonuslar ile birlikte 28 milyon Euro'luk bir ücret ödeyecek. İsmi bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu, 2016 yılında CSKA Moskava'dan 19.5 milyon Euro'ya Leicester City'e transfer olmuştu. Musa 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile birlikte 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.
- 3.8.2018 11:45
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