Ahmed Musa, Al Nassr’da
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    <a href="/index/ahmed-musa?id=434e4d6e-1f43-4468-b187-25c7f582f479" class="" rel="tag">Ahmed Musa</a>, <a href="/index/al-nassr?id=4c5c8618-ff81-4f49-b18d-247262217c09" class="" rel="tag">Al Nassr</a>’da

    ’nda attığı 2 gol ile yıldızlaşan ve 'e transferi konuşulan Nijeryalı yıldız , temsilcisi ’a oldu.

    temsilcisi 'ın internet sitesinden yapılan açıklamada 'nin yıldız futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi., bu karşılığında 'e bonuslar ile birlikte 28 milyon Euro'luk bir ücret ödeyecek. İsmi bir dönem , ve ile de anılan yıldız futbolcu, 2016 yılında CSKA Moskava'dan 19.5 milyon Euro'ya Leicester City'e olmuştu. Musa 'nda Nijerya ile birlikte 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.
    1. 3.8.2018 11:45
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