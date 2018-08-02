UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    maçını Marciniak yönetecek

    UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek

    İspanyol takımları ile arasında oynanacak maçını Polonyalı hakem yönetecek.

    'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan ile Avrupa Ligi'nde şampiyon olan arasında oynanacak UEFA mücadelesine, Polonya Futbol Federasyonundan atandı.

    Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nın 15 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı maçta Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

    1. 2.8.2018 19:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN