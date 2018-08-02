UEFA Süper Kupa maçını Marciniak yönetecek
İspanyol takımları Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesine, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak atandı.
Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nın 15 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı maçta Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.
- 2.8.2018 19:14
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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