TFF’den Selahattin Aydoğdu açıklaması – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’den açıklaması

    TFF’den Selahattin Aydoğdu açıklaması

    , yedek yönetim kurulu üyesi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

    , yedek yönetim kurulu üyesi olan ile alakalı bir açıklama yayınladı. 'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu
    kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz.

    Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, Federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."
    1. 2.8.2018 18:33
    2. Güncelleme: 2.8.2018 18:42
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