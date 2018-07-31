Galatasaray - Akhisarspor TFF Süper Kupa'yı Cüneyt Çakır yönetecek
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ın!

    Süper Kupa Cüneyt Çakır'ın!

    -Akhisarspor Finali'ni yönetecek

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "2017-2018 şampiyonu ile şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak müsabakasını kokartlı hakem yönetecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."

    1. 31.7.2018 12:22
    2. Güncelleme: 31.7.2018 13:00
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