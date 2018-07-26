Çağlar Söyüncü Avusturya kampında sakatlandı
Bundesliga'da Freiburg forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımının Avusturya kampında sakatlandı. Çağların 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Alman ekibi Freiburg'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'den üzücü haber geldi. Çağlar, Freiburg'un Avusturya kampında sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun uyluk kasında yırtık tespit edildiği belirtildi. Ayrıca genç futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Alman ekibi ile geçitğimiz sezon 30 resmi müsabakaya çıkan Çağlar rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Milli futbolcu, 2016 yazdında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Alman ekibi ile geçitğimiz sezon 30 resmi müsabakaya çıkan Çağlar rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Milli futbolcu, 2016 yazdında Altınordu'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
- 26.7.2018 13:18
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