Rusya'da başarısız geçen turnuvanın ardından hesabı Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a kesen Almanlara tokat bir yanıt vererek milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil, tüm dünyadan büyük destek görürken, yıldız futbolcunun aldığı radikal karar Almanya'da deprem etkisi yarattı.

GRİNDEL SPORA SİYASETİ SOKUNCA...

Başta Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i istifaya davet eden Almanlar, hesabın Joachim Löw'e kadar kesilmesini isterken, özellikle Grindel'in geçmişte Hristiyan Demokrat Parti'deyken göçmenlere karşı tutumu ve söylemlerinin Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda da devam etmesi ve Almanya'da sporla siyasetin iç içe girmesi ülkeyi bir hayli kaosa sürükledi.

ALMANLAR HEM GRİNDEL'İN HEM BİERHOFF'UN HEM DE LÖW'ÜN İSTİFASINI İSTİYOR

2002-2016 yılları arasında Hristiyan Demokrat Parti'den milletvekilliği yapan ve futbolun patronu olduktan sonra bu görevinden istifa eden Grindel'in geçmişte olan 'göçmenlere' karşı saldırgan tutumu Mesut Özil, İlkay Gündoğan başta olmak üzere Boateng, Rudiger, Khedira Sane (ani bir kararla kadro dışı kalmıştı) gibi yıldızları yakından ilgilendirirken, deneyimli teknik adam Löw'ün yaşanan krizi atlatamaması ve futbolun içine sokulan ayrımcı siyasetin önüne geçememesi her iki ismi de istifanın eşiğine kadar getirdi. Grindel ve Löw'ün yanı sıra ülkesinde vergi kaçakçılığı yüzünden ceza alan Uli Hoeness'in Mesut Özil yorumuna çok kızan Almanlar, milli takım menajerleri Bierhoff'u da istifaya davet ederken, kamuoyunda futbolun yeniden yapılandırılması ve Almanya'da tepeden tırnağa değişimin olması gerektiği yorumları yüksek sesle gündeme getirilmeye başlandı. (Akşam)