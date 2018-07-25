Gençlerin spor alanında kendilerini geliştirmesi için olimpik yüzme havuzu, tenis dünyası ve Şanlıurfa Futbol Merkezi'ni Şanlıurfa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, futbol yaz okulunda gençlere eğitim vermeye devam ediyor. Yaz aylarında çocuklar ve gençlerin verimli vakit geçirmeleri için çeşitli alanlarda ücretsiz kurslar veren Büyükşehir Belediyesi'nin 9 merkezde eğitimine başladığı Futbol Yaz Okulu kursları uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Müracaatların devam ettiği Futbol Yaz Okulu'nda çocuklar ve gençler ileriye yönelik tecrübe ediniyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Alt Yapısı Sorumlusu Yusuf Bengi, "2018-2019 Futbol Yaz Okul çalışmalarımız 7-16 yaş arası çocuklarımızı futbolla buluşturuyoruz. 3 aylık periyodlarda 5 uzman öğretici nezaretinde çalıştırıyoruz. Yetenekli olan çocuklarımızı kendi bünyemize katıyoruz'' dedi.

İleriye dönük spor etkinliklerini sürdüreceklerini söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, ''Yaz kurslarımızda 21 branşta faaliyet gösteriyoruz. Futbol da bu branşlarımızdan biridir. 9 merkezde yaklaşık 750 kursiyerimiz futbolda eğitimi alıyor. Antrenörlerle beraber yetenek taraması yapılıp çocuğumuzun eğitimini vermekteyiz. Başarılı çocuklarımızı bir üst aşamaya çıkarmaktayız. Lisans almalarını sağlayarak geleceğe dönük yardımcı oluyoruz. Bu süreçte devamlı turnuvalar düzenlemekteyiz. Maç ve spor kültürünü çocuklarımıza aşılayarak onlara katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız için ileriye dönük bu gibi spor etkinliklerimiz sürecektir'' diye konuştu.