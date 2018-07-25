Büyükşehir futbol yaz okuluna yoğun ilgi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için açtığı futbol yaz okuluna ilgi devam ediyor.
Gençlerin spor alanında kendilerini geliştirmesi için olimpik yüzme havuzu, tenis dünyası ve Şanlıurfa Futbol Merkezi'ni Şanlıurfa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, futbol yaz okulunda gençlere eğitim vermeye devam ediyor. Yaz aylarında çocuklar ve gençlerin verimli vakit geçirmeleri için çeşitli alanlarda ücretsiz kurslar veren Büyükşehir Belediyesi'nin 9 merkezde eğitimine başladığı Futbol Yaz Okulu kursları uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Müracaatların devam ettiği Futbol Yaz Okulu'nda çocuklar ve gençler ileriye yönelik tecrübe ediniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Alt Yapısı Sorumlusu Yusuf Bengi, "2018-2019 Futbol Yaz Okul çalışmalarımız 7-16 yaş arası çocuklarımızı futbolla buluşturuyoruz. 3 aylık periyodlarda 5 uzman öğretici nezaretinde çalıştırıyoruz. Yetenekli olan çocuklarımızı kendi bünyemize katıyoruz'' dedi.
İleriye dönük spor etkinliklerini sürdüreceklerini söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, ''Yaz kurslarımızda 21 branşta faaliyet gösteriyoruz. Futbol da bu branşlarımızdan biridir. 9 merkezde yaklaşık 750 kursiyerimiz futbolda eğitimi alıyor. Antrenörlerle beraber yetenek taraması yapılıp çocuğumuzun eğitimini vermekteyiz. Başarılı çocuklarımızı bir üst aşamaya çıkarmaktayız. Lisans almalarını sağlayarak geleceğe dönük yardımcı oluyoruz. Bu süreçte devamlı turnuvalar düzenlemekteyiz. Maç ve spor kültürünü çocuklarımıza aşılayarak onlara katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız için ileriye dönük bu gibi spor etkinliklerimiz sürecektir'' diye konuştu.
- 25.7.2018 11:45
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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