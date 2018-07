Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Londra seyahati sırasında Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan ile ziyaret eden Mesut Özil, Almanya'da hedef haline gelmişti. Irkçı söylemlere maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu, bu tavrın son dönemde artması nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Yıldız futbolcu dünya basınında geniş yer alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Mesut ile önceki gün görüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Mesut Özil'in bu açıklaması, takındığı tavır tam millidir ve yerlidir."



GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

"Her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü, Alman Milli Takımı'na bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım; bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlkay'la, Cenk'le Londra'da fotoğraf çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar."



O TABELA DEĞİŞTİ

Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde dün hareketli saatler vardı. Yıldız futbolcunun ismini taşıyan caddede dün bir değişilik yapıldı. Mesut'un cadde tabelasında Alman Milli Takım formalı fotoğrafının yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çekilen fotoğrafı konuldu.



HÖENESS'E EN SERT YANIT

Alman siyasetçi Renate Künast, Mesut Özil'i eleştiren Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Höeness'e ağır ifadelerle yüklendi. Höeness'in geçmişte vergi kaçırma sebebiyle hapis yatmasını hatırlatan Künast, "İşlediği suça rağmen yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı" dedi.



KENDİLERINDEN UTANMALILAR

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlar arasında yer alan 'Kick it out' Mesut Özil'e destek verdi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ona milli takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.



GÜMÜŞDAĞ'DAN UEFA'YA MESAJ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mesut Özil için şu mesajı yayımladı: "Mesut'u sonuna kadar destekliyorum. Irkçılık karşıtı söylemleri ve reklam kampanyaları ile hassasiyetini her fırsatta hissettiren UEFA'nın üzerine düşeni yapacağına olan inancımı korumak istiyorum."



DÜNYA ONUN YANINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da ırkçı ve ayrımcı saldırıların hedefi olan Mesut Özil'e destek çığ gibi büyüyor. Yıldız futbolcu için yalnızca Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor. Futbolcu, yönetici, kulüplerin dışında farklı alanlarda birçok ünlü isim Mesut için paylaşımlarda bulunuyor. İşte o mesajlar:



Jarome Boateng: Seninle olmak büyük mutluluktu abi.

Hector Bellerin: Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika.

Lukas Podolski: Asla unutmayacağımız tarihi bir gece. Daima dünya şampiyonuyuz. (2014 Dünya Kupası zaferini kutladıkları fotoğrafı da paylaştı). Kevin Campbell: Bravo Mesut Özil. Ayrımcılığın dünyada ve futbolda yeri olmamalı. Sen Almanya'nın kupalar kazanmasına yardım ettin ama şimdi sana doğru döndüler. Kim olduğun ve kökeninle gurur duymalısın.

Rio Ferdinand: Çok büyük saygı.

Arsenal: Bu kadar özel bir kulüp olmamızın nedeni çeşitliliğimiz. Birlikte, herkes için Arsenal.

Yeni Malatyaspor: Mesut Özil'in maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyor, uluslararası futbol camiasında var olan ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho: Mesut Özil... Geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın.