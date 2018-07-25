Anzentrum Bayburtspor’un forma sponsoru oldu
Almanya merkezli ByBurt69 markası ile piyasada yer alan Türk içecek firması AnZentrum, Bayburtspor’a forma sponsoru oldu.
Almanya Merkezli Türk içecek firması AnZentrum'un sahibi Muhammet Karaoğlu ile sponsorluk konusunda varılan mutabakata göre 2018-2019 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün formalarında AnZentrum göğüs reklamı yer alacak.
Vali Pehlivan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte ziyaretine gelen Yönetim Kurulu Başkanı Bayburtlu Muhammet Karaoğlu ile Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu'na Bayburtspor'a verecekleri desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Yurtdışında yaşayan gurbetçiler olarak söz konusu Bayburt olduğunda ellerinden gelen desteği sunmaya her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Karaoğlu ise Vali Pehlivan'a yakın ilgilerinden ötürü teşekkür etti.
Vali Pehlivan bir süre makamında görüştüğü AnZentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu ile Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu'na ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
- 25.7.2018 10:22
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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