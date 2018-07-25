Anzentrum Bayburtspor’un forma sponsoru oldu
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Anzentrum Bayburtspor’un forma sponsoru oldu

    Anzentrum Bayburtspor’un forma sponsoru oldu

    merkezli ByBurt69 markası ile piyasada yer alan Türk içecek firması AnZentrum, Bayburtspor’a forma sponsoru oldu.

    Merkezli Türk içecek firması AnZentrum'un sahibi ile sponsorluk konusunda varılan mutabakata göre 2018-2019 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün formalarında AnZentrum göğüs reklamı yer alacak.
    , AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte ziyaretine gelen Başkanı Bayburtlu ile Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu'na Bayburtspor'a verecekleri desteklerinden ötürü teşekkür etti.


    Yurtdışında yaşayan gurbetçiler olarak söz konusu Bayburt olduğunda ellerinden gelen desteği sunmaya her zaman hazır olduklarını ifade eden Başkan Karaoğlu ise 'a yakın ilgilerinden ötürü teşekkür etti.
    Vali Pehlivan bir süre makamında görüştüğü AnZentrum Başkanı Muhammet Karaoğlu ile Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tunahan Karaoğlu'na ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

    1. 25.7.2018 10:22
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