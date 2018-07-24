Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'taki tabelası değişti

    Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti

    'ın Devrek ilçe Belediyesi, Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan futbolcu 'in 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koydu.

    İngiliz kulübü 'in Alman futbolcusu 'in Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi 'ın Devrek İlçe Belediyesi, futbolcunun 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafı kaldırma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde tabelada çalışma yapan belediye ekipleri, tabeladaki mevcut fotoğrafı kaldırarak yerine Özil'in ile çektirdiği fotoğrafını astı.

    Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, aldıkları karar doğrultusunda tabelayı değiştirdiklerini söyledi. Özil'e saygısızlık yapıldığını ifade eden Semerci, "Mesut Özil bizim gururumuz, hemşerimizdir. Özil'e yapılanları üzüntüyle izledik. Almanya önemli hizmetleri oldu. Mesut Özil, Devrek Belediyespor'a spor tesisi yapıyor. Spor tesislerinin olduğu cadde 'Mesut Özil Caddesi' adını vermiştik ve Almanya milli formasıyla olan fotoğrafını koymuştuk. Şimdi o fotoğrafı kaldırıyoruz ve yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk" dedi.

    1. 24.7.2018 10:54
    2. Güncelleme: 24.7.2018 11:10
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