Tecrübeli antrenör Ahmet Saka Ömerbeyspor'da
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Tecrübeli antrenör Ömerbeyspor'da

    Tecrübeli antrenör <a href="/index/ahmet-saka?id=363db7f7-e765-4588-a720-276d742cd464" class="" rel="tag">Ahmet Saka</a> Ömerbeyspor'da

    'nın Tavşanlı ilçesi amatörspor kulüplerinin 'kupa canavarı ', Tavşanlı 1. Amatör Küme takımlarından Ömerbeyspor ile anlaştı.

    En son Ayvalıspor'da antrenörlük yapan Tavşanlı'da 10. Şampiyonluk elde ederek rekora da imza atan antrenör olmuştu.
    Antrenör , Domaniçspor'un yanısıra Tavşanlı'da Moymulspor , Kurucayspor, Tunçbilek Belediyespor, Demirbilekspor, Dağçeşmespor, Yaylacıkspor, Beyköyspor, Ayvalıspor, Gürağaçspor ve Çobanköyspor 'da antrenörlük yapmıştı. (Tİ - EFE)
    1. 24.7.2018 12:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tecrübeli antrenör Ömerbeyspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN