Tecrübeli antrenör Ahmet Saka Ömerbeyspor'da
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi amatörspor kulüplerinin 'kupa canavarı Ahmet Saka', Tavşanlı 1. Amatör Küme takımlarından Ömerbeyspor ile anlaştı.
Antrenör Ahmet Saka, Domaniçspor'un yanısıra Tavşanlı'da Moymulspor , Kurucayspor, Tunçbilek Belediyespor, Demirbilekspor, Dağçeşmespor, Yaylacıkspor, Beyköyspor, Ayvalıspor, Gürağaçspor ve Çobanköyspor 'da antrenörlük yapmıştı. (Tİ - EFE)
- 24.7.2018 12:06
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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