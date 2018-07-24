Mesut Özil, istatistiklerde zirvede – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , istatistiklerde zirvede

    Mesut Özil, istatistiklerde zirvede

    ’da ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu , Almanya adına istatistiklerde zirvede yer aldı.

    'da ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu , Almanya adına istatistiklerde zirvede yer aldı.

    Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı ile çekildiği fotoğraf sonrası kendisine yapılan ırkçı söylemlerin ardından Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından birçok isim Özil'e destek verirken, bir kesim ise başarılı futbolcuyu kötü futbol oynamakla suçlamıştı. 29 yaşındaki oyuncu, 2010'dan bu yana Dünya Kupaları'nda gösterdiği performanslarla takımının en yüksek istatistikli oyuncusu oldu. Özil, 2010 'ndan bugüne kadar oynadığı müsabakalarda Almanya Milli Takımı ile en fazla maça çıkan (16 maç), şut pası atan (48 pas), isabetli orta yapan (16 orta), hücum bölgesine isabetli pas atan (382 pas) ve başarılı çalım atan (21 çalım) oyuncu oldu. Mesut Özil yaptığı bu istatistiklerle Almanya'nın başarısında büyük rol oynarken, gösterdiği performansla da söz konusu dönemlerde Almanların en sevdiği oyuncu olarak ön plana çıkmıştı...
    1. 24.7.2018 17:17
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