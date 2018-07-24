Bayern Münih'in Filadelfiya seyahati öncesi soruları yanıtlayan Hoeness konuyu sadece sportif yönden ele aldı ve şu eleştirileri yaptı:



"Hayaletten kurtulduğumuz için memmnunum. Yıllardır sahada bir varlık gösteremiyor. Sahada en son ikili mücadeleyi 2014 Dünya Kupası öncesinde kazandı. Şimdi bir fotoğrafın arkasına saklanmaya çalışıyor."



Hoeness, Bayern Münih'in son yıllarda Arsenal ile oynadığı maçlarda rakibin en zayıf noktası olarak Mesut'u gördüklerini ve sürekli onun üzerine oynadıklarını da söyledi.



Son Dünya Kupası'na da değinen Hoeness, Mesut'un oynadığı maçlarda nasıl döküldüğünü kimsenin sormadığını belirterek, "Gerçek yaşamda değil ama sosyal medyada 35 milyon hayranı var. Bu kişiler yerini bulan bir yan pas attığı zaman Mesut'u göklere çıkarıyorlar" dedi.



Hoeness, ülke futbolundaki gelişmelerin felaket olduğunu iddia ederek, "Yeniden futbolun bir spor olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sporcu olarak Mesut'un yıllardır milli takıma bir katkısı yok" diye konuştu.



Bild gazetesine konuşan Höeness, "Milli Takım için iyi haber. Yıllardır, hayalet gibiydi. Sahadaki en sonki ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Kabusun bittiğine sevindim. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Bu b.. gibi performansı saklamak için de 2014 Dünya Kupası'ndaki başarısının arkasına sığınıyordu. Şimdi, Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmesine atıfta bulunarak) hikayesinin arkasına güzelce saklandı. Şimdi başkalarını suçluyor, ilk olarak kendini sorgulamalı." eleştirilerini yaptı.