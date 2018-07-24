Hoeness'ten skandal Mesut Özil yorumu: "Bir hayaletten kurtulduk"
Mesut Özil'in milli takımı bıraktığına dair yaptığı açıklama Almanya'da çoğunluk tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle kabul görmezken, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Mesut'un yıllardır sahada hayalet gibi dolaştığını ima eden bir açıklama yaptı.
Bayern Münih'in Filadelfiya seyahati öncesi soruları yanıtlayan Hoeness konuyu sadece sportif yönden ele aldı ve şu eleştirileri yaptı:
"Hayaletten kurtulduğumuz için memmnunum. Yıllardır sahada bir varlık gösteremiyor. Sahada en son ikili mücadeleyi 2014 Dünya Kupası öncesinde kazandı. Şimdi bir fotoğrafın arkasına saklanmaya çalışıyor."
Hoeness, Bayern Münih'in son yıllarda Arsenal ile oynadığı maçlarda rakibin en zayıf noktası olarak Mesut'u gördüklerini ve sürekli onun üzerine oynadıklarını da söyledi.
Son Dünya Kupası'na da değinen Hoeness, Mesut'un oynadığı maçlarda nasıl döküldüğünü kimsenin sormadığını belirterek, "Gerçek yaşamda değil ama sosyal medyada 35 milyon hayranı var. Bu kişiler yerini bulan bir yan pas attığı zaman Mesut'u göklere çıkarıyorlar" dedi.
Hoeness, ülke futbolundaki gelişmelerin felaket olduğunu iddia ederek, "Yeniden futbolun bir spor olduğunu kabul etmemiz gerekir. Sporcu olarak Mesut'un yıllardır milli takıma bir katkısı yok" diye konuştu.
Bild gazetesine konuşan Höeness, "Milli Takım için iyi haber. Yıllardır, hayalet gibiydi. Sahadaki en sonki ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Kabusun bittiğine sevindim. Yıllardır b.. gibi oynuyordu. Bu b.. gibi performansı saklamak için de 2014 Dünya Kupası'ndaki başarısının arkasına sığınıyordu. Şimdi, Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmesine atıfta bulunarak) hikayesinin arkasına güzelce saklandı. Şimdi başkalarını suçluyor, ilk olarak kendini sorgulamalı." eleştirilerini yaptı.
- 23.7.2018 18:39
- Güncelleme: 24.7.2018 02:21
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
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Yorum
Benfica 2 gercekci olalim fb bin sansi Ali ve cocu ile % 1
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 33
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Benfica 2 Barcelona yi istesem oda cikacakmis tuhhh :)))
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 26
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Ben de Benficayı destekliyorum. Pardon fb yi neden destekleyim!?
Hoeness'ten skandal Mesut Özil yorumu: "Bir hayaletten kurtulduk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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