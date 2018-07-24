Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’dan Mesut Özil’e destek
"Simyacı" kitabıyla bütün dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Brezilyalı yazar Paulo Coelho, attığı tweet'le Mesut Özil'e destek verdi.
Coelho, Twitter'dan Mesut Özil'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın." ifadelerini kullandı.
- 24.7.2018 12:07
- Güncelleme: 24.7.2018 12:12
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’dan Mesut Özil’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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