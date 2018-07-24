Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’dan Mesut Özil’e destek – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Dünyaca ünlü yazar ’dan ’e destek

    Dünyaca ünlü yazar <a href="/index/paulo-coelho?id=c8ca3481-9a76-48c7-8240-1a0ca3cd8f10" class="" rel="tag">Paulo Coelho</a>’dan <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>’e destek

    "Simyacı" kitabıyla bütün dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Brezilyalı yazar , attığı tweet'le 'e destek verdi.

    Coelho, Twitter'dan 'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın." ifadelerini kullandı.

    1. 24.7.2018 12:07
    2. Güncelleme: 24.7.2018 12:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünyaca ünlü yazar ’dan ’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN