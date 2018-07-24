Coelho, Twitter'dan Mesut Özil'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın." ifadelerini kullandı.



