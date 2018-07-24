Bartınspor Yönetiminden Mesut Özil’e destek
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Bartınspor Yönetiminden ’e destek

    Bartınspor Yönetiminden Mesut Özil’e destek

    Dünyaca ünlü futbolcu ’in Alman bırakma kararına bir destekte Bartınspor’dan geldi.

    ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından ayrıldığını açıklayan 'e Bartınspor camiasından destek geldi.
    Bartınspor Basın Sözcüsü Güngör Yavuzaslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bartınspor camiası olarak gurbette yaşayan Mesut Özil'in Almanya bırakma kararını destekliyoruz. Bugün Avrupa'da ve dünyanın değişik yerlerinde bulunan binlerce insanımız, spordan, sosyal hayata bulunduğu ülkeye değer katmaktadırlar. Bunlardan en başarılı isimlerden birisi de Mesut Özil'dir. Türk ve Müslüman kimliğinden dolayı yaşadığı olaylar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almıştır. Kendisi hem yeşil sahalardaki başarısı hem de aile yaşantısıyla örnek bir insandır. Kendisini destekliyoruz ve her zaman yanında olacağımızı belirtiyoruz" dedi.
    1. 24.7.2018 16:16
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