Barcelona Malcom'u Roma'dan kaçırdı! Transfer açıklandı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'u 'dan kaçırdı! açıklandı

    Barcelona Malcom'u Roma'dan kaçırdı! Transfer açıklandı

    'nun gözde yıldızı 'un 32 milyon euro artı 4 milyon euro karşılığında 'ya transferi bekleniyor, oyuncunun da geçtiğimiz akşam 'da olması bekleniyordu. Pazartesi günü hem Bordeaux, hem de Roma bu için anlaşmanın sağladığını resmen duyurmuştu. Ancak  son anda devreye girince işin rengi değişti.

    21 yaşındaki oyuncunun dün gece 'ya uçması bekleniyordu. Ancak 'nın hamlesi işleri değiştirdi...

    Katalan devi, 'un transferi için ile 41 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

    Öte yandan 21 yaşndaki oyuncu da Barcelona ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Malcom, Barcelona'nın bu yaz Clement Lenglet'den sonraki ikinci önemli transferi olacak.

    1. 24.7.2018 19:48
    2. Güncelleme: 24.7.2018 22:57
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