Bordeaux'nun gözde yıldızı Malcom'un 32 milyon euro artı 4 milyon euro karşılığında Roma'ya transferi bekleniyor, oyuncunun da geçtiğimiz akşam İtalya'da olması bekleniyordu. Pazartesi günü hem Bordeaux, hem de Roma bu transfer için anlaşmanın sağladığını resmen duyurmuştu. Ancak Barcelona son anda devreye girince işin rengi değişti.
21 yaşındaki oyuncunun dün gece Roma'ya uçması bekleniyordu. Ancak Barcelona'nın hamlesi işleri değiştirdi...
Katalan devi, Malcom'un transferi için Bordeaux ile 41 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Öte yandan 21 yaşndaki oyuncu da Barcelona ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Malcom, Barcelona'nın bu yaz Clement Lenglet'den sonraki ikinci önemli transferi olacak.
- 24.7.2018 19:48
- Güncelleme: 24.7.2018 22:57
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Toplam 6
Yorum
csdczxc ayn aga
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Toplam 1
Yorum
adnan terzi tanımıyoruzki yorum yapalım
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Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"
Toplam 5
Yorum
fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Barcelona Malcom'u Roma'dan kaçırdı! Transfer açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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