21 yaşındaki oyuncunun dün gece Roma'ya uçması bekleniyordu. Ancak Barcelona'nın hamlesi işleri değiştirdi...

Katalan devi, Malcom'un transferi için Bordeaux ile 41 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Öte yandan 21 yaşndaki oyuncu da Barcelona ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Malcom, Barcelona'nın bu yaz Clement Lenglet'den sonraki ikinci önemli transferi olacak.



