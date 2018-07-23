Uluslararası Şampiyonlar Kupası | Liverpool: 1 - Borussia Dortmund: 3 maç sonucu – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Uluslararası Şampiyonlar Kupası | : 1 - : 3 maç sonucu

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası | Liverpool: 1 - Borussia Dortmund: 3 maç sonucu

    Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , 'u 3-1 yendi.

    Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz kulübü ile 'nın takımı karşılaştı.

    Borussia Dortmund, ABD'nin Charlotte kentinde oynanan maçı Pulisic (2) ve Larsen'in golleriyle 3-1 kazandı. Liverpool'un golü ise van Dijk'tan geldi.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar , , , , Polonya, Portekiz, , İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

    Organizasyona, İngiltere'den , , Liverpool, , ve Tottenham, İspanya'dan , ve , Almanya'dan ve Borussia Dortmund, İtalya'dan , Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve , Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

    1. 23.7.2018 01:52
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