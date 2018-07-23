Mesut Özil Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefonda görüştü
- 23.7.2018 17:16
- Güncelleme: 23.7.2018 17:20
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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