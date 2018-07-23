Mesut Özil Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Mevlüt ile görüştü

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> Mevlüt <a href="/index/cavusoglu?id=f9c055af-c3a9-4edb-ba21-406981febce5" class="" rel="tag">Çavuşoğlu</a> ile görüştü

    Dışişleri Bakanı , Almanya 'nı bırakma kararı alan 'le telefonda görüştü

    , ile çektirdiği fotoğrafın ardından Alman kamuoyundaki bazı isimlerden tepki almış, dün yaptığı açıklamayla da ırkçılık gerekçesiyle bıraktığını duyurmuştu. Ayrıntılar birazdan...
    1. 23.7.2018 17:16
    2. Güncelleme: 23.7.2018 17:20
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