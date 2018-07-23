Almanya Futbol Federasyonundan Mesut Özil açıklaması – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Futbol Federasyonundan açıklaması

    Almanya Futbol Federasyonundan Mesut Özil açıklaması

    Futbol Federasyonu () Başkanlığı, Alman futbolcu 'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "'in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. Ancak bize yöneltilen ırkçılık suçlamasını kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Mesut Özil'in 2014 şampiyonluğunda büyük katkı sağladığını belirten DFB Başkanlığı, "Mesut Özil formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu. Mesut Özil'in milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

    Alman futbolcular Mesut Özil ve 'ın yanı sıra 'de oynayan milli futbolcu , mayıs ayında ile 'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

    Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

    1. 23.7.2018 16:47
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