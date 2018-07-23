Almanya basınından ilk Mesut Özil yorumu – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    basınından ilk yorumu

    Almanya basınından ilk Mesut Özil yorumu

    TÜRK asıllı futbolcu ’in A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

    'nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. ' artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı, ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

    Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.




    MESUT ÖZİL ALMAN BASININI İKİYE BÖLDÜ
    Mesut Özil'in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil'in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.

    Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

    Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

    Spigel‚ 'Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

    Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.

    Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.

    Waz gazetesi ise ''Özil suskunluğunu bozdu'' başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.

    1. 22.7.2018 22:29
    2. Güncelleme: 23.7.2018 01:53
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