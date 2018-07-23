Almanya basınından ilk Mesut Özil yorumu
TÜRK asıllı futbolcu Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. 'Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.
Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.
MESUT ÖZİL ALMAN BASININI İKİYE BÖLDÜ
Mesut Özil'in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil'in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.
Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.
Spigel‚ 'Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.
Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.
Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.
Waz gazetesi ise ''Özil suskunluğunu bozdu'' başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.
- 22.7.2018 22:29
- Güncelleme: 23.7.2018 01:53
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Toplam 4
Yorum
hövedes çok iyi olur hövedes çok iyi olur.olursa güzel olur
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Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif!
Toplam 3
Yorum
eray sattıyoruz bir oyuncu alamıyoruz nasıl iş lig başlayacak avrupada kupa hedef olmalı bu kadroyla başarı zor tolga gitsin harun ve ospina gels
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Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif!
Toplam 3
Yorum
eda lig başlayacak takımda doğru dürüst kaleci forvet 10 numara defans yok derbilerde belli olacak yetersizlik önlem alıp transferler bitirilmel
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